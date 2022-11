Pioli avverte il Napoli: “Voglio che accada prima della sosta”

Il Milan chiude il suo cammino in Champions League con una convincente vittoria per 4-0 contro il Salisburgo. I rossoneri chiudono il girone al secondo posto, dietro al Chelsea degli ex Napoli Koulibaly e Jorginho.

AC Milan players (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Le dichiarazioni di Pioli durante il post-partita

Durante il post-partita di Milan-Salisburgo, è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video l’allenatore dei rossoneri, esprimento alcune considerazioni sul sorteggio:

“Chiunque incontreremo sarà sicuramente un avversario difficile. Però noi siamo il Milan e siamo i campioni d’Italia, quindi non dobbiamo avere paura di nessuno e dobbiamo provare sempre a scendere in campo mostrando il nostro gioco”

Pioli parla anche del Napoli: avete sentito?

Il tecnico rossonero ha poi parlato anche di Serie A e di Napoli. Di seguito, quanto evidenziato:

“Ora ci rituffiamo nel campionato. Ci aspettano tre partite importanti dopo la brutta prestazione contro il Torino. Dobbiamo cercare di fare il massimo per rimanere incollati al Napoli che sta facendo qualcosa di grandioso. Poi ci sarà tempo per la Champions League”.

Giuseppe Esposito