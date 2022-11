Home » News Calcio Napoli » Olivera svela: “Me lo chiede Spalletti durante le partite. Venuti qui per vincere”

Finisce 2-0 ad Anfield tra Liverpool e Napoli. I Reds vincono l’ultima partita del girone e agguantano la squadra di Spalletti a 15 punti, ma non riescono a conquistare il primo posto che rimane degli azzurri. Illude la rete di Ostigard al 53esimo, poi annullata per fuorigioco. Nei minuti finali l’uno-due degli inglesi è decisivo: prima Salah all’85esimo, poi Nunez da subentrato al 98esimo durante un corposo recupero nel secondo tempo.

Nel post-partita di Liverpool-Napoli interviene il difensore uruguaiano Olivera, ai microfoni di SkySport. Ecco quanto evidenziato:

Olivera nel post-partita di Liverpool-Napoli

Cosa mi chiede Spalletti?

“Innanzitutto ho cercato di fare bene e di difendere bene per poi andare anche all’attacco. Ho cercato di aiutare la squadra e dare il meglio di me stesso.

Se la squadra ha dimostrato?

“Sì. Come ho detto prima siamo venuti qui per vincere ma non ci siamo riusciti. Noi cerchiamo sempre di giocare e di vincere cercando di fare buone partite ed arrivare al risultato tramite il gioco”.