Un club di Serie A torna sul giocatore del Napoli, il dirigente ammette: “Abbiamo bisogno di lui”

A “Punto Nuovo Sport Show”, programma radiofonico su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il Direttore Sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, a commentare il cammino della Cremonese in campionato. Poi accende le voci di mercato per gennaio rispondendo a una domanda sul centrocampista del Napoli, Gianluca Gaetano.

Squadra in crisi?

“Non abbiamo ancora avuto la gioia e la forza di raccogliere tre punti quest’anno. Evidentemente qualche difetto ce l’abbiamo, nonostante qualche episodio che ci ha penalizzato in queste dodici giornate. Adesso dobbiamo continuare a lavorare su noi stessi e sperare di venirne fuori il prima possibile, senza mai perdere la fiducia nel nostro calcio. Siamo una squadra formatasi quest’anno, non abbiamo un gruppo storico e consolidato. Abbiamo avuto tanti inserimenti nuovi, molti protagonisti della B si sono dovuti riadattare e abbiamo pagato dazio. Tra le squadre che si devono salvare siamo tra le squadre che giocano un calcio più propositivo, anche se stiamo raccogliendo ancora poco”.

La gara con la Salernitana?

“Proviamo sempre a giocarcela con tutti, ma la Salernitana ha giocatori forti. Non è certo una squadra che gioca per la salvezza, punterà ad un campionato di prestigio. Sarà un’opportunità importante per noi per fare punti e metterci in mostra”.

In seguito la rivelazione dell’interesse verso l’attaccante del Napoli:

Gaetano a gennaio?

“Tutti vogliono calciatori bravi e Gianluca è uno di questi. E noi abbiamo bisogno di calciatori bravi”.

Il momento di Fagioli?

“Lui e Gianluca sono ragazzi bravissimi, umanamente puliti e con tanto entusiasmo. È una soddisfazione anche per noi vederlo protagonista con la Juventus”.

Piena fiducia ad Alvini?

“Sì assolutamente, stiamo facendo un percorso insieme e crediamo in quello che facciamo”.