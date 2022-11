Il Napoli saluta i tifosi arrivati ad Anfield: cori e applausi a fine partita (VIDEO)

Il Napoli ha dovuto fare i conti anche con la prima sconfitta stagionale: dopo ben 17 partite senza perdere mai (15 vittorie e 2 pareggi) tra campionato e Champions League, gli azzurri sono usciti sconfitti dal match di Anfield contro il Liverpool.

Una sconfitta che però non fa male a squadra e tifosi: i ragazzi di Spalletti possono essere orgogliosi della gara disputata e, soprattutto, chiudono il proprio girone di Champions League al primo posto. Un obiettivo quasi inimmaginabile subito dopo il sorteggio di fine agosto.

Tifosi Napoli (Photo by OLI SCARFF/AFP via Getty Images)

Liverpool – Napoli, cori dei tifosi azzurri a fine partita

I tanti tifosi accorsi a Liverpool per sostenere gli azzurri si sono fatti sentire per tutti i 90 minuti, incitando i propri ragazzi in maniera impeccabile. Il settore ospiti è stato una bolgia e i ragazzi di Spalletti hanno voluto ringraziare i propri supporter.

A fine partita, infatti, tutta la squadra si è recata sotto il settore ospiti e ha applaudito i tifosi, che hanno ricambiato con cori per i propria beniamini. Nonostante la sconfitta, il Napoli ha giocato una grande partita e merita solo applausi.