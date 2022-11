Home » News Calcio Napoli » FOTO – Tifosi del Napoli a Torino, è successo in Juve-Psg!

Questa sera la Juventus, già eliminata dalla UEFA Champions League, sta affrontandi il PSG. I francesi cercano i re punti per agguantare la prima posizione del Girone H, però dovranno vincere all’Allianz Stadium per essere sicuri della vetta, in caso contrario dovranno attendere buone notizie dall’altro match del Girone H, che vede affrontarsi Maccabi Haifa e Benfica.

Migliaia di infuocati tifosi parigini hanno popolato la città di Torino prima dell’inizio del match. Gli ultras francesi hanno accolto i loro beniamini e hanno occupato i monumenti più importanti del centro città.

Il gemellaggio con i tifosi del Napoli

Le tifoserie di PSG e Napoli sono accomunate da una sorta di gemellaggio: ricordiamo, ad esempio lo striscione esposto al Parco dei Principi, i supporters del Napoli furono accolti a Parigi da uno striscione di benvenuto che recitava così “Benvenuti e frate nuoste napulitane”.

Durante il match di questa sera, inoltre, sono stati avvistati tifosi alcuni tifosi del Napoli all’Allianz Stadium nel settore riservato ai tifosi francesi. I supporters azzurri non hanno perso occasione per consolidare il gemellaggio con la tifoseria del PSG.

Giuseppe Esposito