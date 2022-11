Champions League, il Napoli tifa contro il Milan: quanto incassa ADL con l’eliminazione dei rossoneri

Il Napoli, grazie ad un girone di Champions League condotto in maniera straordinaria è riuscito a qualificarsi agli ottavi di finale come testa di serie. La sconfitta subita ieri sera ad Anfield, infatti, non è risultata decisiva per la conquista del primo posto nel girone.

Oltre al Napoli, anche l’Inter ha la qualificazione alla prossima fase già in tasca. La Juventus, invece, è già stata eliminata e questa sera potrà giocarsi solo le possibilità di arrivare in Europa League. Le tre squadre, però, nonostante le sorti differenti nella competizione, possono permettersi di “tifare contro” il Milan di Stefano Pioli. A riportarlo e “Calcio e Finanza” che descrive nel dettaglio una questione puramente economica.

Napoli (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Market pool: quasi 6 milioni per il Napoli

In ballo ci sono i ricavi legati al market pool, ovvero la parte dei diritti tv che la UEFA distribuisce alle partecipante delle coppe europee. Questa cifra varia di paese in paese, in base a quanto i broadcaster investono nelle singole nazioni in termini di diritti tv e viene distribuita in due parti.

La prima è legata al piazzamento in campionato nella stagione precedente, mentre la seconda è legata al numero di partite disputate in Champions League in relazione con le altre squadre nazionali. In questo caso, dunque, Napoli e Inter potrebbero incassare di più nel caso il Milan si fermasse ai gironi.

Sempre secondo “Calcio e Finanza“, le stime per questa stagione relative al market pool parlano di una cifra attorno ai 40 milioni di euro, di cui 20 milioni vengono distribuiti in base alla posizione in campionato nella stagione precedente.

Di seguito come verrebbe divisa la parte restante con il Milan eliminato:

Inter: 5,7 milioni;

Napoli: 5,7 milioni;

Milan: 4,3 milioni;

Juventus: 4,3 milioni.

Nel caso in cui il Milan dovesse raggiungere gli ottavi di finale, i ricavi cambierebbero in questo modo:

Inter: 5,33 milioni;

Napoli: 5,33 milioni;

Milan: 5,33 milioni;

Juventus: 4 milioni.