Cesari spiazza tutti: “Dubbio sul primo gol del Liverpool! È successo durante il calcio d’angolo”

Il Liverpool vince 2-0 contro il Napoli: sblocca il risultato Mohamed Salah all’85esimo minuto su assist del subentrato Nunez, e raddoppia proprio l’attaccante uruguaiano grazie al corposo recupero del secondo tempo e segna la sua personal rete all’98esimo minuto.

Nel post-partita, però, l’ex arbitro Cesari ammette di avere alcuni dubbi sulla prima rete dei Reds. Durante il commento nello studio di Mediaset Infinity Cesari analizza gli episodi della partita: prima si concentra sul goal annullato a Ostigard per fuorigioco, poi commenta la rete di Salah e solleva il dubbio sulla regolarità dell’azione.

Prima rete del Liverpool

Possibile episodio sul primo goal del Liverpool:

Secondo Cesari ci potrebbe essere un’irregolarità sulla prima rete dei Reds: infatti, l’azione inizia da un calcio d’angolo, a battere c’è Konstantinos Tsimikas che con il sinistro calcia a rientrare verso i giocatori in area di rigore. Nessuna interruzione per il direttore di gara che lascia continuare il gioco: dopo pochi attimi arriva la rete di Salah. Non ci sono inquadrature che scagionino l’ipotesi di Cesari, la palla sembrerebbe essere sul limite della linea, resta da chiarire se la superi o meno. Qualora ci fosse questa irregolarità l’azione sarebbe stata da fermare immediatamente e, di conseguenza, la rete non sarebbe avvenuta.