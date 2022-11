Atalanta-Napoli, sarà Mariani l’arbitro del match: la designazione completa

Il Napoli, nonostante la sconfitta per 2-0 ad Anfield contro il Liverpool, ha raggiunto la qualificazione agli ottavi di Champions League come prima del girone. Un traguardo importantissimo che mette gli azzurri in una posizione più favorevole in vista del sorteggio di lunedì.

I ragazzi di Spalletti, però, dovranno subito archiviare questa sconfitta e pensare alla gara di Bergamo contro l’Atalanta in programma sabato alle ore 18: una sfida cruciale visto che si sfidano le prime due della classe.

Arbitro Atalanta Napoli, scelto Mariani

Intanto, l’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha diramato le designazioni per la 13° giornata di Serie A: Atalanta-Napoli sarà diretta da Maurizio Mariani, mentre al VAR ci sarà Massimiliano Irrati.

Maurizio Mariani (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Queste tutte le designazioni della 13° giornata di Serie A.

UDINESE – LECCE Venerdì 04/11 h. 20.45

FOURNEAU

BERTI – CAPALDO

IV: VOLPI

VAR: MASSA

AVAR: ABISSO

EMPOLI – SASSUOLO Sabato 05/11 h. 15.00

FELICIANI

BINDONI – IMPERIALE

IV: MANGANIELLO

VAR: PAIRETTO

AVAR: GHERSINI

SALERNITANA – CREMONESE Sabato 05/11 h. 15.00

MARCHETTI

BRESMES – TEGONI

IV: PRONTERA

VAR: VALERI

AVAR: NASCA

ATALANTA – NAPOLI Sabato 05/11 h. 18.00

MARIANI

CECCONI – BERCIGLI

IV: SOZZA

VAR: IRRATI

AVAR: ABBATTISTA

MILAN – SPEZIA Sabato 05/11 h. 20.45

FABBRI

MILELE D. – VONO

IV: ZUFFERLI

VAR: BANTI

AVAR: MARINI

BOLOGNA – TORINO h. 12.30

GIUA

DEI GIUDICI – GARZELLI

IV: CHIFFI

VAR: NASCA

AVAR: BANTI

MONZA – H. VERONA h. 15.00

COSSO

MARGANI – CORTESE

IV: RAPUANO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: AURELIANO

SAMPDORIA – FIORENTINA h. 15.00

MARINELLI

VECCHI – ROSSI C.

IV: RUTELLA

VAR: MARINI

AVAR: DI MARTINO

ROMA – LAZIO h. 18.00

ORSATO

MELI – PERETTI

IV: COLOMBO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

JUVENTUS – INTER h. 20.45

DOVERI

CARBONE – GIALLATINI

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO S.