VIDEO – Diletta Leotta entra in campo ad Anfield: la reazione dei napoletani è unica

Notte di Champions League per il Napoli ad Anfield, notte di Champions anche per Diletta Leotta, inviata di Dazn Canada per la partita Liverpool-Napoli. Nel pre-partita la conduttrice e giornalista sportiva è stata protagonista di un simpatico siparietto con i tifosi azzurri che hanno invocato a gran voce il suo nome nel momento in cui è entrata è passata a bordo campo vicino i tifosi ospiti. Al grido “Diletta, Diletta, Diletta!” dei supporter lei risponde con ampi sorrisi, poi procede con i collaboratori verso la sua postazione per commentare il match.

Diletta Leotta ad Anfield

QUI IL VIDEO DI DILETTA AD ANFIELD:

Diletta Leotta Karius

La giornalista di Dazn da qualche settimana è stata protagonista di alcune voci che hanno accostato il suo nome a quella dell’ex portiere del Liverpool Karius oggi al Newcastle.

Non è la prima volta che Diletta viene acclamata dalla tifoseria azzurra, è successo molto spesso anche al Maradona in alcune occasioni in cui era presente a bordocampo per il prepartita di Dazn.