Sconcerti sicuro: “Sono loro il vero avversario del Napoli!”

Il giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio. Sconcerti ha analizzato il periodo positivo dell’Inter ed ha fatto un riferimento al Napoli in chiave Scudetto.

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

“Credo che fosse un problema interno, perché se ci fossero stati dei problemi di un paio di uomini solo si sarebbe risolto col tempo. Non risolvi tutto in un colpo solo. Sono stati i giocatori a mettersi a nudo e a capire che si stavano danneggiando”.

Napoli Anguissa Jesus Osimhen Mario Rui Kim (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

“La vera forza di Inzaghi è stata quella di resistere, oltre a fare piccoli accorgimenti. Credo che l’Inter possa diventare il vero avversario del Napoli”.

Per Sconcerti dunque non sono il Milan e l’Atalanta le squadre che possono impensierire gli azzurri per la lotta in vetta da qui alla fine della stagione. Il giornalista sceglie dunque l’Inter come antagonista per Spalletti e per gli azzurri sulla strada verso un sogno che porta il nome di Scudetto.