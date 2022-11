Home » News Calcio Napoli » Marolda a sorpresa: “Kim non mi convince, difetti in ogni partita”

Ciccio Marolda, ospite della trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del momento attuale che sta vivendo il Napoli.

Le dichiarazioni che sono destinate a far più discutere sono certamente quelle relative a Kim Min Jae, nuovo difensore azzurro che sta ben figurando in questo avvio di stagione.

Di seguito le parole del giornalista:

Kim Minjae Milan Napoli (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

“So di essere un rompiscatole, ma Kim per quanto bravo non riesce a convincermi. Bravissimo difensore, ma in ogni partita trovo dei difetti che vengono accentuati dalla presenza di Juan Jesus. Contro il Bologna in una sola azione ha commesso 4/5 errori gravissimi“.

“Kvaratskhelia? Sta giocando in un altro modo, non sta solo sulla sinistra a dribblare ma tende ad accentrarsi o a cambiare fascia”.

“Il segreto del Napoli in questa stagione è stata la società, che prima ha avuto il coraggio di mettersi contro i tifosi e poi ha rivoluzionato completamente la squadra”, ha sottolineato Marolda che ha riconosciuto i grandi meriti della società partenopea per il mercato svolto nella scorsa estate”.