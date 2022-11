Lobotka: “Siamo consapevoli che sarà difficile! Vogliamo dimostrarlo in questo stadio”

Questa sera va in scena ad Anfield il terzo Liverpool-Napoli degli ultimi 4 anni in Champions League. Uno scontro che ha portato sempre a grandi partite e a grande spettacolo con i Reds che, forse, hanno incontrato negli azzurri uno degli avversari più duri da affrontare negli ultimi anni.

Anfield non rievoca bei ricordi, però, agli azzurri, soprattutto perchè, nell’era Ancelotti, ed in particolare nel dicembre 2018, le due squadre si giocavano il passaggio del turno nell’ultima sfida dei gironi, e a spuntarla fu proprio il Liverpool grazie ad un gol di Salah nel primo tempo. Molti tifosi partenopei hanno ancora gli incubi su quel gol sbagliato da Arek Milik nel finale, con parata super di Alisson, che ha permesso al Liverpool non solo di passare il turno, ma poi anche di andare a vincere la coppa.



Oggi la situazione è completamente diversa, con un Napoli primo a 15 punti che, per consolidare questa posizione, non deve perdere con più di tre gol di scarto contro la squadra di Klopp che è apparsa in netto calo in campionato.

Stanislav Lobotka of SSC Napoli

Intanto, nelle consuete interviste pre-partita, è intervenuto il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka ai microfoni di Sky.

Queste le sue parole: “Credo che sia una gran bella partita in un grande stadio dove tutti vogliono giocare, qui ci saranno tantissimi tifosi e quindi dobbiamo essere concentrati. Sappiamo che sarà una partita difficile pero non possiamo perdere. E’ una partita molto attesa, in questo stadio è difficile giocare per tutti i club in Europa. Noi stiamo facendo bene e vogliamo continuare così.“