Koulibaly: “Devo a Sarri quello che sono oggi”, poi a sorpresa su Ancelotti!

Kalidou Koulibaly con Maurizio Sarri ha raggiunto probabilmente l’apice della sua carriera al Napoli per rendimento, poi mantenuto anche con Ancelotti e negli anni successivi con Gattuso.

Proprio a proposito di Sarri e Ancelotti è stato interrogato il difensore senegalese, di seguito la sua risposta all’edizione odierna del Corriere della Sera:

Koulibaly Sarri Napoli (Photo credit should read CARLO HERMANN/AFP via Getty Images)

“Napoli più forte di quello di Sarri? Se vinceranno diremo che sono più forti. Era un calcio diverso, non possiamo fare paragoni. Quel Napoli giocava in modo incredibile, dominavamo tutte le squadre. Oggi anche se non dominano, uccidono le partite. Sono straordinari, li vedo solidi, compatti”.

“Sarri e Ancelotti? Sarri lo sento poco, ma devo a lui quello che sono oggi. Sono grato di aver lavorato con Ancelotti. Ha fatto crescere il club, ma all’epoca si parlava troppo di ciò che accadeva fuori dal campo, ammutinamento compreso”.

Napoli’s Senegalese defender Kalidou Koulibaly (2ndL) exits the pitch after receiving a red card as Napoli’s Italian coach Carlo Ancelotti (C) looks on during the Italian Serie A football match Inter Milan vs Napoli on December 26, 2018 at the San Siro stadium in Milan. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo credit should read MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Traspare in maniera evidente tutta la riconoscenza di Koulibaly nei confronti dell’allenatore che lo ha reso grande, Sarri, senza però trascurare l’esperienza sotto la guida di Ancelotti, che forse ha pagato anche per colpe non prettamente sue.