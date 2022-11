“Io alla Juventus?”, la risposta di Koulibaly è da applausi!

Il nome di Kalidou Koulibaly è stato accostato più volte, in fase di calciomercato, alla Juventus. L’ex difensore del Napoli però al momento dell’addio alla maglia azzurra, ha preferito la Premier League ed il Chelsea.

Interrogato su un suo possibile futuro in maglia bianconera, il difensore senegalese ha rilasciato delle dichiarazioni che non lasciano molti dubbi.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Napoli Koulibaly Juventus (Getty Images)

“Allegri mi voleva alla Juve? Lo sta dicendo lei. Quella della Juve è una maglia che non potevo indossare, per fede e anche per rispetto”.

“Cosa farò dopo il ritiro? Chissà, magari farò il dirigente a Napoli”.

“Rapporto con De Laurentiis? Sono sempre stato educato, non credo possa dire il contrario. Se sono al Chelsea lo devo anche a lui che mi ha portato a Napoli”.

Le parole dunque non lasciano aperta nessuna porta per un possibile futuro a Torino, non sarebbe fattibile per Kalidou, visto il profondo rispetto che egli nutre nei confronti della maglia azzurra e dei tifosi.