Tra poche ore ad Anfield andrà in scena l’atto conclusivo del girone di Champions League tra Liverpool e Napoli. La partita sarà decisiva per stabilire la gerarchia del gruppo, con gli uomini di Klopp che devono vincere con quattro gol di scarto per scavalcare gli azzurri in testa al girone.

Probabili formazioni Liverpool Napoli

In vista del match di stasera, Luciano Spalletti sembra avere le idee abbastanza chiare: ci saranno dei cambi rispetto al Sassuolo, ma non ci sarà nessuna rivoluzione.

Di seguito la probabile formazione degli azzurri secondo Sky:

Ndombele Napoli (Getty Images)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Ostigard, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Tre cambi dunque rispetto alla formazione che ha annichilito il Sassuolo al Maradona, con un doppio cambiamento in difesa: Ostigard prenderebbe il posto di Juan Jesus e Olivera quello di Mario Rui.

A centrocampo solo Ndombele al posto di Anguissa, mentre l’attacco potrebbe essere lo stesso di sabato pomeriggio, anche se scalpita Politano, che non ha giocato nemmeno un minuto in campionato.