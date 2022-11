Drogba condivide il video di Osimhen sui social: “Attaccante completo e altruista!”

Victor Osimhen è stato accostato a tantissimi attaccanti nel corso della sua carriera, ma uno dei paragoni più importanti che si è fatto è sicuramente quello con Didier Drogba.

Il nazionale ivoriano e leggenda del Chelsea, oltre ad essere uno degli attaccanti africani più forti della storia, è anche l’idolo del numero nove del Napoli.

Faranno dunque certamente piacere a Victor le parole di Didier Drogba, che ha condiviso su Twitter un video in cui si vede Osimhen che lascia il pallone a Kvaratskhelia in occasione del calcio di rigore contro l’Ajax.

Video accompagnato dalle seguenti parole da parte di Drogba:

Napoli’s Georgian forward Khvicha Kvaratskhelia celebrates with Napoli’s Nigeria’s forward Victor Osimhen (R) after scoring a penalty kick during the UEFA Champions League Group A football match between SSC Napoli and Ajax Amsterdam at the Diego Armando Maradona Stadium in Naples on October 12, 2022. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

“Questo è un attaccante completo: altruismo… il vero significato di ‘vincere di squadra’!” accompagnato dall’hashtag eloquente #fuoriclasse.

Parole che stanno a sottolineare ancora una volta la stima da parte della leggenda ivoriana nei confronti dell’attaccante nigeriano.

In passato spesso Drogba aveva rilasciato commenti molto positivi nei confronti di Victor Osimhen e, visto quanto sta facendo in questa stagione, è normale immaginare che i complimenti non finiranno qui.