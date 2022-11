Chiedono di Koulibaly in diretta: messaggio di Giuntoli all’ex difensore azzurro

Nel pre-partita di Liverpool-Napoli è intervenuto il Ds del Napoli Cristiano Giuntoli ai microfoni di SkySport, commentando le parole di Kalidou Koulibaly divulgate dal Corriere della Sera in un’intervista esclusiva. Tra le dichiarazioni che hanno colpito di più i tifosi napoletani quelle in cui giura di correre a Napoli qualora la squadra di Spalletti vincesse lo scudetto e quella in cui afferma che non avrebbe mai potuto accettare la Juventus per fede.

Giuntoli ai microfoni di SkySport

Ecco quanto evidenziato dalla redazione:

Le parole di Koulibaly?

“Lo ringrazio. Ringrazio i calciatori che sono stati con noi da tanti anni sono dei grandi campioni e hanno fatto grandi risultati, ma adesso dobbiamo pensare a noi. Dobbiamo pensare anche ai ragazzi che sono rimasti con grandi motivazioni e dobbiamo prendere un’altra strada. Abbiamo iniziato col piede giusto ma è troppo presto. Ci vuole calma, ci vuole serenità. Bisogna guardare in avanti con ottimismo”.

Di seguito le formazioni ufficiali di Liverpool-Napoli:

Liverpool-Napoli, le formazioni ufficiali:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold, Konatè, van Dijk, Tsimikas; Milner, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Firmino, Jones.

A disposizione: Adrian, Kelleher, Gomez, Ramsay, Robertson, Bajcetic, Phillips, Elliott, Carvalho, Nunez.

All. Klopp.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Ostigard, Olivera; Ndombele, Lobotka, Anguissa; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

A disposizione: Idasiak, Sirigu, Juan Jesus, Mario Rui, Zanoli, Elmas, Zielinski, Gaetano, Lozano, Simeone, Zerbin, Raspadori.

All. Spalletti.