Home » News Calcio Napoli » Spalletti da applausi: “Napoli come il Liverpool? Non siamo ricchi ma abbiamo un’altra cosa”

Domani il Napoli di Luciano Spalletti si gioca il primo posto nel girone di Champions League contro il Liverpool. Il passaggio agli ottavi è già messo in cascina ma sarà fondamentale passare come primi per evitare scontri terrificanti e per poter giocare anche il ritorno al ‘Maradona‘.

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha presentato così in conferenza stampa, insieme a Mario Rui, la sfida di domani sera contro il Liverpool. Queste le dichiarazioni evidenziate dalla redazione di SpazioNapoli:

NapoliLuciano Spalletti (Getty Images)

Spalletti: “Napoli come il Liverpool? Ci proviamo”

C’è qualcosa del Liverpool di Klopp del suo Napoli? “Non so se somigliamo al Liverpool ma sicuramente vorremmo fare questo. A Coverciano spesso vengono portate in esempio squadre come Chelsea e Liverpool. Tutti siamo venuti a prenderci certe notizie per riportarle nelle nostre squadre”.

Difficile giocare contro i club più ricchi d’Europa? “Avendo possibilità di andare a prendere i migliori, diventa più facile. Ma se lavori in maniera corretta e se sei organizzato, ci sono altre possibilità di portare a casa altri calciatori che possono fare la differenza, come ha fatto il Napoli. Noi siamo nelle condizioni di poter crescere ulteriormente”.