Tantissimi verdetti sorprendenti in questa domenica di Serie A che è stata più intrigante del previsto. Non solo la clamorosa sconfitta della Lazio all’Olimpico contro una Salernitana davvero cinica che ha sfruttato le debolezze biancocelesti ma anche un’impronosticabile sconfitta del Milan, che pochi minuti fa è caduta allo Stadio Grande Torino sotto i colpi della squadra di Juric.

Uno-due micidiale dei granata che prima con Djdji e poi con Miranchuk puniscono i rossoneri apparsi davvero fuori forma questa sera. Ora il Napoli si allontana e scappa a +6 dopo 12 giornate.

Stefano Pioli

“Il Napoli fa più paura?”: sentite Pioli

Intanto, nel corso della consueta intervista post-partita, Pioli ha risposto così a proposito del Napoli:

“Fa più paura? Chiaro che la gara di stasera fosse importante per il secondo posto, per non perdere terreno dal Napoli che sta facendo benissimo. Poi loro sono forti e stanno facendo un campionato eccezionale, è visibile a tutti.

Serve vincere prima della sosta, ora è facile dirlo, ma serve archiviare il ko e pensare a mercoledì. Il primo obiettivo si avvicina.”