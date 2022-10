Home » News Calcio Napoli » Udinese, tegola per Sottil: un titolare a rischio per la sfida contro il Napoli

Stiamo entrando nel rush finale prima dei Mondiali in Qatar e gli azzurri dovranno vedersela ancora con Atalanta, in trasferta a Bergamo, Empoli e poi Udinese entrambe in casa, senza dimenticare la sfida di martedì ad Anfield contro il Liverpool dove verrà conteso il primo posto nel girone di Champions League.

Tre sfide di campionato più complicate che diranno tanto sul prosieguo della stagione dato che continuare questa striscia di vittorie consecutive oltre a dar morale aumenterebbe il distacco che c’è tra gli azzurri e le altre.

Lovric Udinese

Una delle prossime rivali del Napoli però rischia di non poter contare su un suo calciatore titolare, infatti l’udinese di Sottil potrebbe perdere Lovric per la gara con gli azzurri in programma il 12 novembre 2022.

Infortunio Lovric: le condizioni

I bianconeri, durante il match di ieri pareggiato per 0-0 contro la Cremonese, hanno dovuto fare i conti l’infortunio del centrocampista Lovric, uno dei fari del gioco di Sottil e che si stava mettendo in mostra nelle ultime gare disputate dai bianconeri.

Il giocatore austro-sloveno si è fermato al 53′ minuto dopo aver accusato un problema ai flessori della coscia destra e secondo quanto riportato nelle ultime da Sky Sport, i tempi di recupero potrebbero essere lunghi e il rientro slitterebbe direttamente a gennaio.

Qualora dovesse essere confermata la diagnosi, il calciatore si vede costretto a saltare la sfida contro il Napoli al Maradona.