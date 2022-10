Home » News Calcio Napoli » Grande sorpresa per Kvaratskhelia: succederà domani per Liverpool-Napoli

Mancano meno di ventiquattro ore alla gara che deciderà chi sarà a vincere il girone A di Champions League tra il Liverpool di Jurgen Klopp e il Napoli di Luciano Spalletti. Il tecnico, in conferenza stampa, ha chiesto ai suoi di dare il massimo per provare a scrivere un pezzo di storia e giocarsi il tutto per tutto nei prossimi mesi.

Napoli Khvicha Kvaratskhelia ( Getty Images)

Liverpool-Napoli: tifosi georgiani per Kvaratskhelia

All’andata i partenopei si sono imposti per quattro reti ad uno, con doppietta di Piotr Zielinski, gol di Zambo Anguissa e la prima marcatura in carriera in questa competizione per Giovanni “El Cholito” Simeone. Quella vittoria ha dato il via ad una serie di vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Sono 12 infatti le vittorie di seguito per questo Napoli che sembra non averne mai abbastanza.

Domani sera all’Anfield Road, storico stadio dei REDS, famoso per l’appoggio che dà da sempre alla propria squadra – stando a quanto appreso dalla nostra redazione – ci sarà un gruppo di tifosi georgiani, circa 30, che andranno a supportare il proprio idolo Khvicha Kvaratskhelia e ovviamente il Napoli.

Fernando Graziano