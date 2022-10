Spalletti avvisa i calciatori del Napoli: “Non li perdonerò”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha presentato così in conferenza stampa, insieme a Mario Rui, la sfida di domani sera contro il Liverpool. Queste le dichiarazioni evidenziate dalla redazione di SpazioNapoli:

Novità tra i titolari? “Il Liverpool è una squadra in piena salute. Non bisogna farsi ingannare dal risultato dell’ultima partita. L’ho vista tutta e bene, ho visto anche quelle precedenti e vedo il Liverpool in perfetta condizione e sempre il solito Liverpool. Poi è chiaro che adesso è messo in discussione per un risultato anche se sono stati molto sfortunati. Con i miei calciatori sarò disponibile finché perderanno tutti i palloni ma non sarò permissivo sul fatto di non giocare i palloni che gli capitano sui piedi. Devono fare una partita corretta e tranquilla ma dovremo essere bravi a sopportare la loro qualità e velocità”.

Napoli Luciano Spalletti (Getty Images)

Spalletti sicuro: “Domani sera sarà durissima”

Volete il primo posto nel girone? “Noi accettiamo anche i complimenti, se sinceri. Ma non fanno né risultato né classifica. Domani sera sarà durissima e dovremmo riuscire ad essere quelli di sempre o quelli come l’andata, anche se è impossibile. Poi la voglia di fare risultato c’è, cambia totalmente arrivare primi o secondi. Siamo venuti qua con le intenzioni più sane possibili, poi c’è di mezzo un palcoscenico del genere e dobbiamo provare ad essere alla loro altezza”.