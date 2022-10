De Laurentiis a Los Angeles per una nuova serie tv su Maradona: i dettagli

Napoli e Maradona continuano a vivere in simbiosi e ieri ne è arrivata la conferma tra le vie partenopee, i tifosi infatti si sono riuniti in svariati punti della città per ricordare Diego nel giorno del suo compleanno. In merito a Maradona è arrivata una notizia che farà sicuramente felice i supporters azzurri, secondo quanto riferito dalla Repubblica infatti Aurelio De Laurentiis sarebbe a lavoro per iniziare una nuova serie tv con protagonista proprio Il Pibe de Oro.

Stando a quanto riferito dal quotidiano infatti il presidente si trasferirà a Los Angeles e tornerà una volta terminata la prima parte del campionato, ovvero a metà novembre in concomitanza con l’inizio dei Mondiali in Qatar. Il Napoli ha acquisito i diritti per i sette anni trascorsi da Diego in Italia e verrà studiata una serie di fiction dedicate al più grande calciatore di sempre.

Ancora sconosciuti i tempi e le novità in merito, quel che invece dovrebbe essere sicuro è la realizzazione del prodotto. Una bella notizia dunque per i tifosi del Napoli e per quelli di Maradona in generale.