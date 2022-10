Ajax, Schreuder a sorpresa sul Napoli: l’ha detto in conferenza

L’allenatore dell’Ajax, Alfred Schreuder ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro i Rangers Glasgow, in quella che sarà una gara non troppo importante ai fini della classifica. La squadra olandese deve infatti ottenere almeno il pareggio contro gli scozzesi, oppure una sconfitta inferiore alle 4 reti, per avere di diritto un posto agli spareggi di Europa League che si terranno a febbraio.

L’ex allenatore del Club Bruges e del Vitesse ha detto la sua sul girone che sta per terminare e delle squadre avversarie incontrate, elogiando sia il Napoli che il Liverpool.

Napoli Ajax (Getty Images)

Ajax, Schreunder: “Napoli e Liverpool troppo forti”

“Quando abbiamo visto il sorteggio, speravamo di restare nel torneo, ma non è andata come avremmo voluto. Napoli e Liverpool erano di un’altra dimensione. Abbiamo potuto misurarci con queste squadre in diverse fasi delle competizioni”.

La squadra di Amsterdam uscirà quindi ai gironi dopo averli passati la scorsa stagione, terminando però il loro cammino agli ottavi di finale contro il Benfica.

Fernando Graziano