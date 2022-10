Home » News Calcio Napoli » Torres-Napoli Femminile 0-1: successo in extremis per le azzurre

Le azzurre di mister Lipoff, dopo il successo straripante per 4-0 in casa contro la Ternana, sono volate in Sardegna per affrontare l’ostica formazione della Torres. Una partita in equilibrio fino al novantesimo, quando la zampata vincente di Romina Pinna, ex di turno, ha regalato alle partenopee altri tre punti fondamentali in classifica.

FOTO: Torres-Napoli Femminile

Napoli Femminile in testa alla classifica

Il Napoli Femminile si conferma in testa alla classifica grazie al successo ottenuto in casa della formazione di Ardizzone, grazie ad una giocata di Pinna al tramonto di una gara, in cui le azzurre hanno fatto fatica a sfondare la linea difensiva eretta dalle padrone di casa. Quinto successo in sei partite per Di Marino e compagne che confermano di essere un gruppo unito e dal grande cuore.

Torres-Napoli Femminile: il resoconto della partita

Lipoff ha confermato l’undici che aveva asfaltato la Ternana, complici anche le condizioni non ottimali di Franco e Strisciuglio. Fiducia, dunque, a Di Bari come terzino destro ed a Tamborini sulla sinistra di Gomes. Proprio l’attaccante portoghese al 10’ ci ha provato in scivolata dopo una buona iniziativa di Landa (tra le più attive e pericolosa anche al 14’ su assist di Ferrandi) ma Siejka ha bloccato senza problemi. Sempre Gomes al 32’ si è girata molto bene su un lancio di Di Marino ma ha concluso a lato. Pochissime le emozioni nel primo tempo con la Torres che ha contenuto facilmente gli attacchi ospiti (ma neanche le sarde hanno mai impensierito Tasselli).

Il Napoli ha leggermente alzato i ritmi nella ripresa ma solo al 20’ si è reso pericoloso con la subentrata Pinna (Lipoff è passato al 4-2-3-1), il suo tiro debole è stato preda del portiere di casa. La punizione di Tui al 30’ ha fatto il solletico a Siejka ma la pressione azzurra si è intensificata con il passare dei minuti (vedi destro di Gomez alto da posizione laterale).

Nonostante questo l’occasione migliore della partita per la Torres è arrivata al 41′ con Iannazzo, destro al volo fuori da ottima posizione. Gol sbagliato, gol subito: la vecchia legge del calcio si è abbattuta sulle sarde perché al 44′ sugli sviluppi di una punizione laterale battuta da Ferrandi, Pinna di destro ha trovato il gol che ha sbloccato – e deciso – la partita.

Torres-Napoli Femminile: le formazioni ufficiali

TORRES (4-2-3-1): Siejka, Peare, Veritti, Costantini, Weithofer; Blasoni, Tola; Iannazzo, Poli, Lauria (dal 19’ s.t. Peddia); Carrozzo (Deiana, Congia, Cossu, Marencic, Fadini, Devoto, Sotgia). All.: Ardizzone

NAPOLI FEMMINILE (4-3-3): Tasselli; Di Bari (dal 49′ s.t. Oliva), Di Marino, Nozzi, De Sanctis; Sara Tui, Ferrandi, Mauri (dal 20’ s.t. Pinna); Landa (dal 37′ s.t. Adam), Gomes, Tamborini (Copetti, Franco, Botta, Strisciuglio, Albertini, Illiano). All.: Lipoff

ARBITRO: Andriambelo di Roma 1 (Bianchi-Camilli)