Tifosa argentina emoziona tutti: parole da pelle d’oca su Maradona e Messi (VIDEO)

Argentini e napoletani, uniti ormai da lungo tempo nel nome di Diego Armando Maradona, si sono incontrati nuovamente in questo giorno celebrativo così importante. Numerosi, infatti, sono i tifosi arrivati nel capoluogo campano dall’Argentina per salutare il D10S insieme ai supporter azzurri. Il calcio che va oltre i colori e i confini spaziali, il calcio fatto di emozioni e di fede, il calcio che fa la storia: Maradona.

FOTO: Murales Maradona

Emozioni al Murales: i tifosi dall’Argentina

Al murales di Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli, ormai luogo di ritrovo per tutti i tifosi ed appassionati di calcio, si sta svolgendo un evento celebrativo in occasione del compleanno del Pibe de Oro. Tutti i tifosi, napoletani e argentini, si sono recati in loco per omaggiare Maradona con cimeli, candele, fotografie e magliette e per festeggiare insieme il compleanno del D10S.

Parole da brividi: parla una tifosa argentina

Una tifosa argentina ha rilasciato alcune dichiarazioni alla nostra redazione, usando parole emozionanti sia per Maradona che per Messi.

Di seguito quanto detto dall’argentina:

“Il primo è Maradona, Dio; Messi, il messia; e poi il papa: tutti è tre nostri, argentini“.