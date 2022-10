Home » Copertina Calcio Napoli » Spalletti recupera un giocatore: allenamento in gruppo per l’azzurro

Neanche un giorno di riposo per gli azzurri di Luciano Spalletti che si preparano a scendere in campo contro il Liverpool ad Anfield. La sfida di martedì definirà la prima classificata nel girone di Champions League: il Napoli non deve perdere con tre gol di scarto se vuole mantenere il primo posto. Una sfida, quindi, di fondamentale importanza per il percorso degli azzurri nella competizione internazionale.

Buone notizie per Spalletti: il comunicato

Subito in campo gli azzurri per riprendere gli allenamenti. Nella sessione mattutina l’allenatore del Napoli ha avuto a disposizione anche Salvatore Sirigu, che ha svolto l’intero allenamento in gruppo.

Di seguito il comunicato rilasciato dalla società:

“Dopo il successo sul Sassuolo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Liverpool in programma martedì ad Anfield per la sesta giornata di Champions League (ore 21).

FOTO: SSC Napoli, Sirigu

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro il Sassuolo hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione in palestra e circuito di forza in campo.

Sirigu e Rrahmani: le ultime sulle condizioni

Di seguito lavoro tattico e partita a campo ridotto. Sirigu ha svolto intera seduta in gruppo. Per Rrahmani terapie e palestra“.