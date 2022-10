“Se dico quello che penso, mi squalificano per 6 mesi”: Sarri furioso contro l’arbitro

Durante questa prima parte di stagione la Lazio di Maurizio Sarri ha dimostrato di poter ambire alle posizioni di vertici, grazie al gioco espresso e allo straordinario stato di forma di alcuni singoli, tra i quali il capitano Ciro Immobile e Milinkovic-Savic.

Questa sera, con una vittoria contro la Salernitana, la Lazio si sarebbe potuta portare a meno cinque dalla vetta della classifica, in questo momento occupata dal Napoli, ma i granata hanno battuto la squadra dell’ex proprietario Claudio Lotito con uno storico 1-3.

Le dichiarazioni dell’ex mister azzurro

Durante il post-partita è intervenuto ai microfoni di DAZN l’allenatore dei biancocelesti Maurizio Sarri, non sprecando attacchi all’arbitraggio. Di seguito, le sue dichiarazioni:

“Una Lazio diversa? Diversa dal solito dopo l’1-1, prima no, prima abbiamo fatto una buona partita. Negli ultimi 20 minuti del primo tempo, era in mano, anche fino all’1-1. Siamo stati impreparati: avevamo dato forse la partita per vinta, la reazione è stata confusionaria, abbiamo perso ordine ed equilibri“.

“Il nervosismo nella squadra? La partita è cambiata nell’1-1, non nella fase iniziale del secondo tempo. L’arbitraggio ha contribuito a non mantenere serena la partita, ma bisognerebbe avere la forza di andare oltre tutto“

“Il giallo a Milinkovic cartellino generoso? Non era neanche fallo, Milinkovic ha giocato la palla, l’avversario è entrato in ritardo. Milinkovic poteva soltanto pestarlo. In fase di possesso si gioca la palla e non ho mai visto un giallo così. In 50 anni in giro, mai visto. Se ti dico cosa penso di quest’episodio, mi danno 6 mesi di squalifica. Lasciamo perdere“.

Sergej Milinkovic-Savic (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

“Le prossime mosse? Pensiamo a rimetterci a posto, preso un brutto colpo, riordiniamo le idee e ripartiamo. Se lo so già? No, prima pensiamo alla gara in Olanda per la qualificazione e poi pensiamo al Derby“

Giuseppe Esposito