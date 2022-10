Il Napoli di Luciano Spalletti continua la sua impresa tra Serie A e Champions League, raggiungendo quota 13 vittorie consecutive. L’ottima prestazione degli azzurri contro il Sassuolo e i quattro gol messi a segno, hanno aggiunto altri tre punti al bottino e messo in sicurezza la vetta della classifica di Serie A. Il Napoli ha ora un vantaggio di cinque punti sull’Atalanta, in caso di vittoria di quest’ultima nella giornata di oggi contro l’Empoli.

FOTO: Scalvini infortunio

Empoli-Atalanta: brutte notizie per Gasperini?

Il prossimo appuntamento in calendario per gli azzurri è proprio contro la formazione di Gian Piero Gasperini al Gewiss Stadium sabato prossimo alle 18:00. Nel corso del match che la Dea sta conducendo in questo momento, in vantaggio per 0-2 sull’Empoli, il difensore centrale Giorgio Scalvini ha rimediato un infortunio derivante da un contrasto con Bajrami.

Infortunio e sostituzione: le condizioni di Scalvini

Successivamente, al 55esimo minuto, il calciatore è stato sostituito dall’allenatore nerazzurro. Il cambio con Djimsiti era già in programma e l’infortunio rimediato potrebbe trattarsi solo di una botta al ginocchio, che non precluderebbe la sua presenza nella sfida contro il Napoli.