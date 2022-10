Gasperini sfida il Napoli: “Non mi spaventano”

Altro successo per l’Atalanta, che vince 0-2 contro l’Empoli in trasferta e si porta a -5 dal Napoli di Luciano Spalletti. Nella prossima giornata di Serie A è previsto lo scontro diretto tra queste due formazioni, che insieme al Milan, sono ai vertici alti della classifica.

Verso Atalanta-Napoli: parla Gasperini

Nel post gara l’allenatore della Dea Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il match appena terminato e il buon avvio di stagione realizzato dalla sua squadra. Il tecnico si è soffermato anche sulla prossima sfida in calendario contro il Napoli, facendo molti complimenti alla squadra azzurra e al lavoro svolto finora da Luciano Spalletti.

FOTO: Getty Images, Gasperini

“Napoli? Non ho paura!”, l’idea di Gasperini

Di seguito quanto detto da Gasperini:

“Non ho paura del Napoli, ho grande ammirazione. Non mi spaventa, ma è straordinario. Sia per merito di Spalletti per il gioco che ha dato, che per Giuntoli per i giocatori che ha preso, che per l’entusiasmo c’è verso questa squadra. Speriamo non facciano così bene a Bergamo, perché noi vogliamo fare una grande partita”.

Successivamente l’allenatore ha parlato anche a DAZN, soffermandosi sempre sul Napoli:

“Bisogna fare i complimenti per tutto al Napoli. Gioco e ambiente sono fantastici. Ma chissà, a lungo andare, chissà che non sia Bergamo a poterli fermare“.