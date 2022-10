Gianfranco Zola ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della seconda edizione del memoriale “Per Sempre Diego”, tenutosi questa mattina al Maschio Angioino a Napoli.

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

“Non potevo mancare, sono contento di essere qui in questa occasione per ricordare una persona fantastica”.

Football legend Argentinian Diego Maradona kisses a SSC Napoli number 10 jersey during a press conference on February 26, 2013 in Naples. Maradona, who rarely stepped foot in Italy since leaving under a cloud in the 1990s amid claims of collusion with mafia dons and a positive drugs test for cocaine, asked for “justice” in his dispute with Italian tax authorities on an emotional trip to Naples — the scene of some of his greatest career successes. AFP PHOTO / CARLO HERMANN (Photo by CARLO HERMANN / AFP) (Photo credit should read CARLO HERMANN/AFP via Getty Images)

“Ricordo particolare di Maradona? Ce ne sono tanti e sono molto significativi, ma se ne devo scegliere uno, mi ricordo che a Pisa mi fece indossare la sua maglia. Per me fu molto importante perchè dovevo ancora trovare certezze e consapevolezza dei miei mezzi e quel gesto mi diede veramente un grande aiuto“.

“Similitudini tra questo Napoli e quello dello Scudetto? Direi di no, anche se ci posso essere alcuni parallelismi. Il Napoli di allora era basato su delle individualità fantastiche come quelle di Maradona, Careca, Alemao, Ferrara. Questo qui è un Napoli più corale, anche con individualità che stanno facendo bene, ma è la coralità che sorprende di questa squadra”.