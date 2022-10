Kvaramania in Georgia, la rivelazione: “Tutti tifano Napoli, accade ad ogni partita degli azzurri!”

In Georgia è ormai letteralmente scattata la Kvaramania. La giornalista georgiana Nina Mamukadze-Santorini è stata intervistata dal Corriere dello Sport ed ha svelato alcuni retroscena riguardanti l’affetto che il numero settantasette sta ricevendo in patria.

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

Succede in Georgia ad ogni partita del Napoli

“Khvicha Kvaratskhelia è diventato una sorta di eroe nazionale, perchè qui il calcio è lo sport principale ed avere un riferimento del genere è qualcosa di incredibile che riempie tutti di orgoglio”.

Kvaratskhelia Napoli (Getty Images)

“Chi prima tifava Inter, Milan o Juve, adesso tifa Napoli e non si perde neppure una partita degli azzurri. In tutto il Paese ci si organizza per tifare tutti insieme, con locali, cinema ed un fan club a Tbilisi che trasmettono le partite del Napoli”.

“Non ho mai visto accadere nulla di simile qui per un calciatore, forse livelli del genere sono stati raggiunti solo con Kaladze. I tifosi impazziscono per Kvara, non si perdono neppure una partita, sia in casa che in trasferta ed arrivano in centinaia con sciarpe e bandiere”.