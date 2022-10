Home » News Calcio Napoli » Carnevali: “Ho capito che oggi non è una partita come le altre, me ne sono accorto all’esterno dello Stadio!”

Nel pre-partita di Napoli-Sassuolo interviene Carnevali , amministratore delegato dei neroverdi, ai microfoni di Dazn. Ecco quanto evidenziato:

Sassuolo ambizioso?

Dobbiamo essere ambiziosi indipendentemente dalla partita di oggi e lo siamo. È chiaro che la partita di oggi è una partita speciale: basta notare quanti tifosi c’erano all’arrivo del pullman del Napoli e quanti tifosi ci sono allo stadio. Per incontrare una squadra così forte e in questa posizione di classifica dobbiamo avere qualcosa in più. Credo che qualcosa in più sul viso dei giocatori si sia visto e spero si veda anche in campo.

Di seguito le formazioni ufficiali del match tra Napoli e Sassuolo:

Napoli-Sassuolo, le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

A disposizione: Marfella, Idasiak, Olivera, Ostigard, Zanoli, Demme, Elmas, Zedadka, Gaetano, Ndombele, Simeone, Politano, Zerbin, Raspadori.

All. Spalletti.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorsvedt; Ceide, Pinamonti, Laurientè.

A disposizione: Pegolo, Zacchi, Marchizza, Ayhan, Romagna, Tressoldi, Kyriakopoulos, Henrique, Harroui, Obiang, Traoré, Alvarez, Antiste, D’Andrea.

All. Dionisi.