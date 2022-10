Juan Jesus sicuro: “Lo dobbiamo alla squadra dell’anno scorso!”

Mancano meno di ventiquattro ore alla sfida di campionato che vede il Napoli di Luciano Spalletti affrontare il Sassuolo di Dionisi. La formazione neroverde è attesa allo Stadio Diego Armando Maradona alle 15:00 di domani e gli azzurri mirano ai tre punti per custodire la vetta della classifica di Serie A.

Jesus suona la carica: “Siamo pronti!”

Juan Jesus ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare tra le altre cose anche del prossimo match in calendario. Tra i vari argomenti trattati, l’ex difensore di Roma e Inter, ha detto la sua circa il momento positivo della squadra. Ha parlato inoltre di qualche suo compagno di squadra, e in più ha dato anche merito alla squadra della scorsa stagione.

FOTO: Getty Images, Juan Jesus

Di seguito un estratto di quanto detto dal difensore azzurro:

“Noi siamo sempre pronti per tutte le partite, anche oggi c’è stato un bell’allenamento. Avendo poco tempo per preparare le partite cerchiamo di concentrarci sulle cose fondamentali”.

“Siamo qui grazie a loro!”

“Siamo un gran gruppo ed è giusto sottolineare che siamo in Champions grazie alla squadra dello scorso anno. C’è ancora tanto da fare, ora pensiamo a concludere le ultime partite perché ci sarà la sosta”

Fernando Graziano