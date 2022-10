Il paragone con l’ex fuoriclasse del Milan: “Anguissa mi ricorda lui!”

Quest’anno gli azzurri possono contare su tutti i membri della rosa, anche perché, come abbiamo ampiamente visto, hanno dimostrato tutti di essere pronti. Poniamo l’esempio di Raspadori, tra l’altro nuovo arrivato, che non ha fatto sentire la mancanza di Victor Osimhen insieme all’aiuto di Giovanni Simeone; oppure Ndombele, che nonostante qualche difficoltà, sta dimostrando di essere un ottimo sostituto di Anguissa. Proprio su quest’ultimo, Nando De Napoli ha speso parole al miele ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Anguissa mi ricorda Desailly, mentre Kim è un lottatore incredibile, non cala mai di concentrazione nemmeno a risultato ampiamente acquisito.”

De Napoli sul sogno scudetto: “ci sono tutti i presupposti”

Biglietti Cremonese Napoli (Getty Images)

Il Napoli vince e convince sempre di più, partita dopo partita. I tifosi degli azzurri in questo momento stanno vivendo un sogno che, però, può ricordare vagamente la delusione dell’anno di Maurizio Sarri: campionato quasi perfetto, 91 punti in classifica e sogno scudetto infranto all’ultima giornata. Nando De Napoli, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss esprimendo il suo parere sull’ipotesi scudetto: “32 anni dall’ultimo scudetto è veramente tantissimo. E’ da tempo che diciamo che gli azzurri possano arrivare al tricolore, ma non ci sono mai riusciti. Speriamo che sia l’anno buono perché sembrano che ci siano tutti i presupposti.“

Giacomo Maraucci