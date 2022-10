Il Napoli vince ancora e mantiene la striscia positiva di risultati, battendo i Glasgow Rangers con un secco 3-0, grazie alla doppietta di Simeone e al debutto in goal di Ostigard. Gli azzurri, così, si lanciano verso la partita di ritorno contro il Liverpool per il primo posto del girone, con ampie possibilità di potersi assicurare anche matematicamente il primato.

È ancora record allo Stadio Diego Armando Maradona dove ieri sono accorsi numerosi i tifosi per sostenere la propria squadra. Numeri impressionanti che hanno fatto sì che le zone esterne circondanti lo stadio fossero prese d’assalto per i parcheggi, così come succede spesso in caso di affluenza elevata dei tifosi all’impianto di Fuorigrotta.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Napoli-Rangers: auto rimosse all’esterno del Maradona, cosa è successo

In seguito alla partita di Champions League tra Napoli e Rangers è stata grande la sorpresa per molti tifosi azzurri che si sono ritrovati senza auto o con il carroattrezzi in procinto di caricarsi l’auto.

“I tifosi a guardare la partita e loro a prendere le macchine”, si legge sui social, dove stanno diventando virali le immagini in cui dei carroattrezzi prelevano diverse auto, evidentemente ferme in divieto di sosta.

