Il Napoli deve già archiviare la vittoria di Champions League con i Rangers e pensare subito al match con il Sassuolo in programma sabato alle ore 15 allo stadio Diego Armando Maradona.

La squadra è tornata questa mattina a Castel Volturno per allenarsi e preparare al meglio il match valido per la 12° giornata di Serie A: gli azzurri devono mantenere il primo posto in classifica e mettere pressioni al Milan che giocherà domenica sera in casa del Torino.

Amir Rrahmani (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Report allenamento Napoli

Come detto in precedenza, il Napoli è tornato a Castel Volturno: lavoro personalizzato per Sirigu e terapie per Rrahmani. Questo il report allenamento pubblicato sul sito ufficiale del club.

“La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio ieri in Champions hanno svolto lavoro di scarico.

Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione in palestra e successivamente hanno svolto circuito di forza e partita a campo ridotto.

Sirigu ha fatto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Terapie per Rrahmani”.