Assurdo a Milano! Uomo accoltella 5 persone, 3 sono gravi: tra di loro c’è Pablo Marì del Monza

Clamoroso a Milano: un uomo ha accoltellato cinque persone in un centro commerciale, ferendone tre in modo grave.

Il fatto è avvenuto al centro commerciale Milanofiori, ad Assago, alle porte di Milano, dove un uomo italiano di 46 anni ha improvvisamente aggredito ben cinque persone che si sono trovate sul suo cammino. Tra loro, riferiscono i carabinieri, anche il calciatore Pablo Marí, difensore del Monza in Serie A.

L’uomo, che è già stato fermato dalle forze dell’ordine, soffrirebbe di problemi psichici. Al momento, si esclude la matrice terroristica, ma resta non chiaro chiaro se sia stata una lite a provocare la rabbia dell’aggressore.

Pablo Marí (GETTY)

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso (che è intervenuto a causa delle gravi ferite riportate da tre vittime), tre automediche e sei ambulanze. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica anche attraverso le testimonianze di dipendenti e clienti presenti nel grande centro commerciale che sorge appena fuori dalla città. Lo riporta Sky Tg 24.

Pablo Marí ha totalizzato 8 presenze in questa stagione in Serie A con la maglia del neopromosso Monza. Per lui anche un gol all’attivo contro lo Spezia lo scorso 9 ottobre.