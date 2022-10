Champions League, sono 12 le squadre già qualificate agli ottavi: le possibili avversarie del Napoli

Con la vittoria di ieri sera contro i Rangers, prosegue il momento d’oro per il Napoli. Le vittorie stagionali salgono a sedici (ben dodici consecutive), i gol fatti diventano 46 e il primato del girone è a un passo.

Infatti, il Napoli non solo ha due risultati su tre a disposizione ad Anfield contro il Liverpool per strappare il primo posto, ma potrebbe perdere anche con tre gol di scarto. Grazie alla vittoria per 4-1 dell’andata al Maradona e la differenza reti di +16, anche se il Liverpool dovesse vincere con tre reti di scarto e pareggiare gli scontri diretti, la sua differenza reti salirebbe a +12 e quella del Napoli scenderebbe a +13, comunque superiore a quella dei Reds.

Napoli Rangers (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Squadre qualificate agli ottavi di Champions League

Il Napoli però non è l’unica squadra ad essersi già qualificata agli ottavi di finale, anzi sono molti i gironi già decisi. Infatti, sono ben 12 le squadre che hanno già strappato il pass per la fase a eliminazione diretta.

Questi i dodici club già qualificati: Napoli, Liverpool, Club Brugge, Porto, Bayern Monaco, Inter, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, PSG e Benfica.

Di queste dodici squadre solo Bayern Monaco, Manchester City e Chelsea sono già certe del primo posto. Non mancano nemmeno le eliminazioni eccellenti: Juventus, Barcellona e Atletico Madrid hanno già detto addio a questa Champions League.