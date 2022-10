Home » News Calcio Napoli » Rivoluzione Juve? Il primo obiettivo in lista è del Napoli!

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – L’edizione de La Gazzetta dello Sport odierna si focalizza sulla crisi della Juventus e sul possibile cambio di rotta dirigenziale che potrebbe prevedere l’inserimento di un direttore sportivo che attualmente manca.

Con la partenza di Fabio Paratici, infatti, è venuto a mancare un ruolo che invece è ben coperto attualmente a Napoli, da Cristiano Giuntoli.

Ultime calcio Napoli: novità su Giuntoli, c’entra la Juventus

Il ds azzurro, arrivato dal Carpi nel 2015, è ormai a Napoli da sette anni e più volte ha manifestato la fiducia reciproca con la società nonché l’ottimo rapporto con la famiglia De Laurentiis. Per questo non sembra in rotta di collisione né sembra abbia voglia di cambiare aria.

La Juventus, però, continua a monitorare il profilo in prospettiva della prossima stagione. Chissà, quindi, che non ci possano essere contatti tra le parti e che la società bianconera possa considerare concretamente questa pista: attualmente l’unica alternativa sarebbe quella interna con la promozione del Ds Under23 Giovanni Manna.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Inoltre Giuntoli è sotto contratto con il Napoli fino al 2024 e De Laurentiis non sembra abbia alcuna intenzione di lasciar andare il suo uomo mercato. La Juventus, quindi, dovrebbe imbastire una trattativa che potrebbe andare per le lunghe contro la volontà della società azzurra e, forse, del ds stesso.