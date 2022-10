Kvaratskhelia e Osimhen seguiti dalle big: Giuntoli spegne le voci in diretta

Il Napoli affronterà i Rangers di Glasgow, nel match valido per la quinta giornata di UEFA Champions League. Mister Spalletti ha optato per una massiccia rotazione, esordio dal primo minuto, in Champions League per Leo Ostigard, oltre ad un tridente inedito (senza Kvaratskhelia), formato da Giacomo Raspadori, il Cholito Simeone e Matteo Politano.

Lo Stadio Diego Armando Maradona farà da cornice all’incontro che potrebbe iscrivere il Napoli di Spalletti nella storia del club, una vittoria contro gli scozzesi vorrebbe dire 12 vittorie di fila tra Champions League e Serie A, e quindi eguagliare il record del Napoli di Diego Armando Maradona.

Le dichiarazioni del ds azzurro

Durante il pre-partita di Napoli-Rangers è intervenuto, ai microfoni di Mediaset Infinity, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, di seguito le sue dichiarazioni:

“Il presidente? Il presidente è molto contento, come tutti noi ha i piedi per terra e vive ogni momento per fare sempre meglio.”



“Kvara? Sta facendo molto bene, non è il solo, siamo lontani dal mercato, non c’è niente, dobbiamo continuare a fare bene come stiamo facendo.

Incedibile? Assolutamente”



“Complimenti dallo studio: Siamo concentrati sul presenti, lavoriamo per trovare il nostro limite, dobbiamo continuare su questa riga“



“Sirene inglesi per Osimhen? In questo momento non pensiamo al mercato, cerchiamo di crescere nel quotidiano per cercare il nostro limite, questo ci dirà in futuro chi saremo”



“CR7? Sarò ripetitivo ma in questo momento non pensiamo al mercato, se dovessi pensare al mercato, al momento non farei niente a Gennaio perché le cose stanno andando talmente bene”

Il dirigente partenopeo Cristiano Giuntoli è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sports, di seguito le sue dichiarazioni:

“I nuovi acquisti? Abbiamo degli scout molto bravi, ci siamo preparati prima in accordo con il mister, lui ci ha dato il via libera, poi siamo andati in coro c’era uno scambio di opinioni quotidiano con Spalletti”

“Raspadori esterno alto? La posizione di partenza è quella, poi in fase di sviluppo potrebbe accentrarsi, allargando Elmas. Il mister è bravissimo e ha sempre fatto scelte azzeccate, speriamo anche questa sera.”

