Bianchi non ha dubbi: “Vi svelo il vero segreto di questo Napoli”

Ottavio Bianchi, ex allenatore e calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione “Marte Sport Live”. Di seguito quanto evidenziato:

“Il vero segreto di questo Napoli è l’unione di intenti, questa grande coesione che noto tra società, giocatori, staff, stampa e pubblico, quest’ultimo determinante. Il Napoli gioca e si diverte e appare tranquillo, ha una qualità importante e in questo momento sul piano tecnico-tattico è praticamente perfetto”.

Napoli Champions League Bianchi (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

“Con dodici vittorie ha superato il record di 11 con il sottoscritto in panchina? Neanche lo sapevo, mi fa piacere per il Napoli attuale, Spalletti sta facendo un grande lavoro, con i cinque cambi può anche vincere alla fine. Tutti quelli che giocano sono determinanti, c’è una intercambiabilità notevole ed una organizzazione difensiva che è l’effetto di quella di centrocampo e del lavoro che parte dagli attaccanti: è il vero e assoluto gioco di squadra“.

“C’è un entusiasmo sano, o almeno è quello che percepisco io, non mi pare che ci sia una euforia incontrollata anche in città. Per questo non credo che per ora la squadra soffrirà la pressione, piuttosto la vera incognita sarà la pausa per i Mondiali, anche se il Napoli avrà non troppi giocatori impegnati e soprattutto con Nazionali che non sembrano destinate a fare molta strada. Certo il ritorno dei nazionali sarà da valutare, quando vengono da altri climi è sempre un’incognita” .