Messaggio da pelle d’oca di Ferrara a Maradona: “Sono pronto a salutarti”

Mancano pochi giorni al 30 ottobre, il giorno del compleanno di Diego Armando Maradona. Se non fosse stato per quel maledetto infarto che se l’è portato via il 25 novembre di due anni fa, domenica Diego avrebbe compiuto 62 anni.

Il Napoli omaggerà il più grande di tutti i tempi con una piccola cerimonia che avverrà nel prepartita di Napoli-Sassuolo, match di Serie A in programma sabato 29 ottobre alle ore 15. Un modo per ricordare il Pibe de Oro a ridosso del suo compleanno.

Ciro Ferrara e Diego Maradona (Photo credit should read MARIO LAPORTA/AFP via Getty Images)

Messaggio da brividi di Ferrara a Maradona

Uno dei suoi ex compagni di squadra e amico storico è sicuramente Ciro Ferrara. L’ex difensore napoletano ha sempre difeso a spada tratta Diego e lo ha sempre amato come un fratello.

Con un messaggio commovente scritto suoi propri social, Ferrara ha annunciato il suo viaggio a Buenos Aires per salutare da vicino Maradona, con in allegato la foto del libro che proprio Ferrara scrisse in onore di Diego nell’autunno del 2020. Queste le sue parole.

“Sto salendo su un aereo. Volo a Buenos Aires, per la prima volta da quando hai lasciato questo mondo. Adesso mi sento pronto. Vengo a salutarti dove mai avrei voluto trovarti.

Ben piegata, ho messo in valigia tutta la mia tristezza. Nella tasca interna una copia del mio libro, con la dedica per un amico ancora in vita.

Abbiamo viaggiato tanto insieme io e te, in occasione delle trasferte del Napoli: è capitato che ti aspettassimo invano in aeroporto, sapendo però che saresti arrivato in tempo per giocare la partita. Anche stavolta, come ogni volta, il viaggio rappresenterà il tempo sospeso tra desiderio e realtà: sarà come riagguantare l’illusione che tu mi stia aspettando.

Vigorose pacche sulla spalle e sorrisi di gioia che fanno rumore, come accade quando due vecchi amici finalmente si riabbracciano, dopo aver toccato insieme il cielo del mondo“.