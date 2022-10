Infortunio Berardi, l’attaccante recupera per il Napoli? Le ultime da Sassuolo

Il Napoli dovrà archiviare in fretta la gara di ieri con i Rangers e concentrarsi subito sul campionato: sabato al Maradona arriva il Sassuolo di Alessio Dionisi. I ragazzi di Spalletti apriranno la dodicesima giornata di Serie A e vorranno mantenere il primato in classifica.

Spalletti ha potuto effettuare un corposo turnover nella gara di Champions League di ieri (90 minuti in panchina per Osimhen e Kvaratskhelia) e quindi diversi azzurri hanno ricaricato le pile per giocare al massimo queste ultime cinque partite prima della sosta per il Mondiale in Qatar.

Domenico Berardi (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Infortunio Berardi: ci sarà contro il Napoli?

Se Spalletti potrà contare su quasi tutta la rosa a disposizione (ieri è tornato tra i convocati anche Anguissa), lo stesso non vale per il suo collega Dionisi. Infatti, l’ex Empoli, oltre ai lungodegenti Defrel e Muldur, potrebbe dover far di nuovo a meno di Domenico Berardi.

L’attaccante neroverde, dopo essersi fermato lo scorso 30 agosto durante Sassuolo-Milan, era tornato in campo dopo un mese e mezzo in occasione di Atalanta-Sassuolo. Entrato al 56′, l’attaccante della Nazionale ha lasciato il campo dopo soli 23 minuti per un nuovo stop.

Un infortunio che fortunatamente non ha evidenziato nuove lesioni, ma che lo ha costretto a restare a guardare i suoi compagni da casa nella vittoria di lunedì contro il Verona. Lo staff del Sassuolo vuole andare con prudenza per non rischiare un’altra ricaduta ed è proprio per questo motivo che Berardi potrebbe non prendere parte nemmeno alla trasferta di Napoli.

Gli allenamenti di oggi e domani chiariranno ulteriormente la situazione, ma Berardi è da considerarsi in forte dubbio per Napoli-Sassuolo di sabato.