Gaetano si emoziona: “Da napoletano è un qualcosa di indescrivibile”

Il Napoli ha battuto nuovamente i Glasgow Rangers con il risultato di 3-0. Un’altra prestazione strepitosa degli azzurri che sin dai primi minuti sono scesi in campo con la voglio di imporre il proprio ritmo e non permettere agli scozzesi di impensierire la porta difesa da Meret. Il Cholito Simeone fa doppietta in 15′, mentre nel secondo tempo Ostigard chiude definitivamente la pratica.

Nei minuti finali, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti ha dato spazio a giocatori che ne hanno trovato meno in questo avvio di stagione. Tra questi c’è anche Gianluca Gaetano, centrocampista classe 2000 cresciuto nel vivaio azzurro.

Gianluca Gaetano Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Gaetano da brividi: “Che emozione”

Proprio il talento del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport al termine del match. Gaetano si è detto emozionato per l’opportunità di poter giocare davanti ai propri tifosi e ha analizzato il suo ruolo in squadra.

Di seguito quanto evidenziato:

“Emozione indescrivibile per me che sono napoletano. Scendere in campo e vedere lo stadio pieno ti dà una carica ulteriore. Andiamo a Liverpool per proseguire su questa strada. Sto provando a sfruttare le occasioni che mi sta concedendo il mister per poter giocare con maggiore continuità”.