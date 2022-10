Home » Copertina Calcio Napoli » LIVE YOUTH LEAGUE – Napoli-Rangers, le formazioni ufficiali: turnover per Frustalupi

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Glasgow Rangers, quinta gara del gruppo A di Youth League. Gli azzurrini di mister Frustalupi hanno un solo punto in classifica e sono già stati eliminati dalla competizione, ma vogliono comunque fare bella figura e provare a cogliere un successo nell’ultima gara casalinga del girone.

Il tecnico azzurro, complice le limitazioni regolamentate dalla competizione, non potrà fare affidamento a vari calciatori arrivati quest’anno, soprattutto dei classe 2003. Ecco perché mister Frustalupi – anche in vista dell’importantissimo impegno di domenica in campionato contro l’Udinese, vero e proprio match salvezza, si affiderà a tanto turnover.

NAPOLI RANGERS YOUTH LEAGUE, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (3-4-2-1): Turi; Barba, Susko, D’Avino; Boni, Gioielli, Spavone, Giannini; Russo, De Pasquale; Pesce.

A disposizione: Pellino, Pontillo, Lamine, Acampa, Iaccarino, Lettera, Rossi. Allenatore: Frustalupi.

RANGERS (4-3-3): Pazikas; Harkness, MacKinnon, Allen, Fraser; Nsio, Rice, Strachan; Lovelace, Ure, Lyall.

A disposizione: Kane, Ewen, Ciubotaru, Webster, Pasnik, Graham, Young. Allenatore: Mccallum.

Dallo stadio Arena Piccolo di Cercola i nostri inviati: Pasquale Giacometti e Chiara Villani.