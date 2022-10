Serata di Champions da protagonista per il Milan che batte la Din. Zagabria 0-4 in trasferta e mette un altro tassello per la qualificazione agli ottavi di finale. I rossoneri passano in vantaggio al 39esimo con la rete di Gabbia, ma è solo nel secondo tempo che la squadra di Pioli accelera: dopo appena 4 minuti segna lo 0-2 Leao e Giroud cala il tris mettendo a segno un rigore. Al 69esimo si manifesta la piena confusione della Dinamo Zagabria con l’autorete di Ljubicic.

Nel post-partita di Dinamo Zagabria-Milan interviene l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ai microfoni di Sky. Quelle che seguono, sono le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione. Pioli ha mandato un messaggio anche al Napoli.

Pioli Milan (Getty Images)

Pioli commenta la partita e cita il Napoli

“Siamo contenti di giocarci col Salisburgo a San Siro la qualificazione agli ottavi. Dispiace solo non averlo fatto prima, avremmo meritato qualche punto in più, ad esempio col Napoli.“

Queste le parole del mister rossonero che analizza la possibilità del Milan di giocarsi fino in fondo la possibilità di entrare agli ottavi di Champions League ma non evita di nominare il Napoli e fa un riferimento alla diretta avversaria di campionato.