Napoli sempre più padrone del proprio destino e questa sera potrebbe chiudere i discorsi anche per il primo posto nel girone. Vincere contro gli scozzesi dei Rangers porterebbe gli azzurri in una situazione molto comoda in vista dell’ultima giornata dei gironi, dato che il Liverpool, dopo aver battuto l’Ajax, dovrebbe vincere con 3 gol di scarto ad Anfield contro la squadra di Luciano Spalletti.

Mario Rui

Intanto, nel corso delle classiche interviste pre-partita, è intervenuto il terzino portoghese Mario Rui, che, a Sky, ha parlato così del match di questa sera.

Queste le sue parole: “Quanto può valere il primo posto? Sarebbe un grandissimo traguardo e a questo punto è diventato anche un nostro obiettivo. Vogliamo essere primi perchè sarebbe un grande traguardo a livello societario, noi ce la metteremo tutta.“

“Gruppo solido e cambiato, in cosa e quanto è diverso rispetto allo scorso anno? Abbiamo cambiato tanto, tanti giocatori che hanno fatto la storia sono andati via e non saranno mai dimenticati, loro ci hanno fatto arrivare sin qui e li ringraziamo per questo, poi siamo stati fortunati con i nuovi arrivati. Siamo una squadra giovane e andiamo tutti dalla stessa parte, lo stiamo dimostrando ogni tre giorni partita dopo partita.”