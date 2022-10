Grazie alla vittoria di quest’oggi il Napoli di Luciano Spalletti è ad una passo dal conquistare il primo posto nel girone, cosa davvero impensabile per tutti gli addetti ai lavori al momento del sorteggio.

La matematica sarebbe potuta arrivare già questa sera, ma il Liverpool, espugnando l’Amsterdam Arena con il netto risultato di 3-0 contro l’Ajax, si è regalato l’opportunità di giocarsi le ultime speranze per raggiungere il primo posto nell’ultimo turno ad Anfield, dove arriverà proprio il Napoli.

Ajax Liverpool (Photo by JOHN THYS/AFP via Getty Images)

Napoli, cosa manca per il primato del girone

Grazie, però, alla fantastica prestazione dell’andata, il Napoli può dormire sonni tranquilli e ragionare anche su un possibile turnover. Infatti il 4-1 del Maradona avvenuto ad inizio settembre permette ai partenopei di avere il lusso di poter perdere contro la squadra di Jurgen Klopp con massimo 3 gol di scarto, avendo la differenza reti generale superiore. Il 3-0 ai Rangers fa salire i gol fatti a 20, cifra davvero importantissima e forse mai registrata dalle squadre italiane nella competizione.

Perciò Spalletti potrebbe pensare, come già fatto questa sera, di far ruotare alcuni uomini dando spazio anche a giovani, come Zerbin o Gaetano, per dosare le energie e concentrarsi sul campionato.