LIVE – Napoli-Rangers, diversi cambi di formazione per Spalletti: fuori Kvara e Osimhen

LIVE NAPOLI RANGERS – Buonasera amici di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Rangers, gara valida per la quinta giornata di Champions League.

I partenopei, già qualificati aritmeticamente agli ottavi di finale, vogliono mantenere il primo posto nel girone e tenere a -3 il Liverpool. Ricordiamo che, in caso di vittoria dei ragazzi di Spalletti e non vittoria del Liverpool ad Amsterdam contro l’Ajax, il Napoli si aggiudicherebbe il primato con una giornata d’anticipo.

I Rangers, invece, sono ancora fermi a 0 punti in classifica e vorrebbero tentare l’impresa della vittoria per puntare al terzo posto che significa retrocessione in Europa League: l’Ajax terzo dista solo tre punti dagli scozzesi.

Napoli Rangers (Photo by ANDY BUCHANAN/AFP via Getty Images)

Formazioni ufficiali Napoli Rangers

Per questa gara, mister Spalletti ha deciso di concedere un po’ di riposo ad alcuni giocatori che stanno disputando tante partite e dare un’opportunità a chi invece sta giocando meno. Tornano tra i titolari Simeone e Raspadori, per la prima volta insieme dal primo minuto. Prima da titolare in Champions anche per Ostigard, mentre torna Mario Rui sulla sinistra. Fuori Zielinski, Kvaratskhelia e Osimhen.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori

RANGERS (4-2-3-1): McGregor; Tavernier, King, Davies, Ridvan; Sands, Lundstram; Tillman, Wright, Kent; Morelos